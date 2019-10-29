الكرة الحديدية ضمن ألعاب دورة «التضامن الإسلامي»

منافسات بطولة ليبيا للكرة الحديدية (تصوير - محمد قجام وإبراهيم الهوني)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الحديدية محمود الطويل في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعًا عُـقد على هامش بطولة تركيا للكرة الحديدية تخصص الرافا.

جاء ذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي موتلو تركمان، ورئيس اتحادين البحر المتوسط والأفريقي وأمين عام الاتحاد الدولي محمد ياسين، ورئيس الاتحاد العربي للكرة الحديدية مصطفى عكاشة، وممثلي دول ليبيا وماليزيا وإيران وتركيا وباكستان.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على إنشاء الاتحاد الإسلامي للكرة الحديدية عقب البطولة الإسلامية التي سينظمها الاتحاد التركي للكرة الحديدية العام المقبل بمدينة كيمير التركية.

يشار إلى أنه تم اعتماد رياضة الكرة الحديدية كإحدى الرياضات التنافسية في دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي المقبلة في مدينة كونيا التركية.