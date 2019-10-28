فوزان لليبيا في الجولة الرابعة لشطرنجية أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 10:58 مساء
ممثلا الشطرنج الليبي في بطولة أفريقيا علي العير وعبدالله الفيتوري. (إنترنت)

حقق لاعبا ليبيا اليوم الإثنين، الفوز في الجولة الرابعة لبطولة أفريقيا للشطرنج تحت 20 عاما، والتي تتواصل منافساتها بالعاصمة الغانيه أكرا.

وفاز الليبي علي العير على جواتان من نيجيريا، كما فاز زميله عبدالله الفيتوري على ىوستا فابيو.

وفي أهم المباريات تعادل المتصدران أدهم فوزي مع المدغشقري ماهارو، وفاز المصري أدهم قنديل على الجزائري الجابري، وفوز لاعب  نيجيريا رفائيل على الأنغولي فيليب.

بعد هذه الجولة جاء 4 لاعبين في الصدارة بـ3.5 نقطة، وبكسر التعادل يأتي المدغشقري ماهارو في الصدرة وثانيا المصري أدهم فوزي، وثالثا المصري أدهم قنديل، ورابعا النيجري رفائيل، ومن خلفهم الليبي علي العير في الترتيب الخامس وعبدالله الفيتوري ثامنا.

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