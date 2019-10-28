تأكيدا لانفراد «بوابة الوسط».. أكرم الهمالي مساعدًا للبنزرتي

المدرب أكرم الهمالي (أرشيفية : الإنترنت)

اختار الاتحاد الليبي لكرة القدم المدرب الوطني أكرم الهمالي، مساعدًا لمدرب المنتخب الوطني التونسي فوزي البنزرتي.

وعلمت «بوابة الوسط» أن المدرب الوطني أكرم الهمالي، سوف يسافر صباح الغد إلى تونس لالتقاء مع المدرب فوزي البنزرتي.

وكانت «بوابة الوسط» قد أكدت في خبر حصري لها أمس عن اقتراب تعيين الهمالي مساعدا للبنزرتي. (للتفاصيل)

أكرم الهمالي من المدربين الشباب المجتهدين، ويعد من أكثر المدربين إلمامًا بحيثيات وخبايا المنتخب من أي مدرب مساعد آخر، لأنه سبق وعمل في الجهاز الفني مع جلال الدامجة لمدة ثلاثة أشهر، ويمكنه مساعدة البنزرتي في كثير من الأمور الفنية.

أكرم الهمالي كان لاعبًا لفريق الاتحاد، كما لعب للمنتخب الوطني عدة مرات، ولعب لعدة أندية تونسية، وسبق له أن درب منتخب المدارس طرابلس، ثم بالفئات السنية بنادي الاتحاد، والأواسط والرديف والفريق الأول، كما درب المنتخب الأولمبي والمنتخب الوطني للشباب، وكان مدربًا لنادي الشط وأبوسليم.

آخر منصب تولى تدريبه عندما كان مساعدًا لجلال الدامجة في المنتخب الأول والمحليين، وحاصل على الرخصة «B»، وحاصل على شهادة ماجستير في التربية البدنية، وعضو هيئة تدريس.