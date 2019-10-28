الاتحاد الليبي يحل لجنة المنتخبات الوطنية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 05:28 مساء
الاتحاد الليبي لكرة القدم. (إنترنت)

علمت «بوابة الوسط» أن الاتحاد الليبي لكرة القدم، قام بحل لجنة المنتخبات الوطنية التي قام بتشكليها قبل أربعة أشهر من خمسة أعضاء.

وكانت لجنة المنتخبات الوطنية عقدت اجتماعات مع المدرب جلال الدامجة  للاستمرار في الإشراف على المنتخب بعد اخفاق المنتخب في التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية المحليين  الـ«شان».

وعلمت «بوابة الوسط» أنه في الوقت الذي كانت لجنة المنتخبات تجتمع مع الدامجة، قام رئيس الاتحاد بالتفاوض أيضًا مع فوزي البنزرتي، مما خلق فجوة بين الطرفيين، وكان القرار الحاسم لرئيس الاتحاد، وهو مما  جعل اللجنة في موقف محرج مع المدرب جلال الدامجة.

وقدم المدرب الليبي جلال الدامجة، استقالته من تدريب المنتخب الوطني، بعد الخسارة أمام تونس ذهابا وإيابا (1-0) و(2-1) في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية للمحليين.

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