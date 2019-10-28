غزارة أهداف في منافسات بنغازي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 02:14 مساء
جانب من مسابقة أمال كرة القدم ببنغازي (فيسبوك)

جرت أمس الأحد آخر ثلاث مباريات في الأسبوع الثاني لمسابقة أمال كرة القدم ببنغازي تميزت بغزارة الأهداف، فاهتزت الشباك 16 مرة بمعدل زاد على 5 أهداف في كل مباراة.

الهلال فاز على الصداقة بنصف دستة من الأهداف 6 / 0، والأنوار على الوحدة 3 / 2، وبنغازي الجديدة على السد برباعية نظيفة 4 / 0.

وفاز من قبل فريق أمال الأخضر على النصر 1 / 0، وتعادل الرجمة مع الشمال 0 / 0، كما فاز النجوم على استارز 5 / 2، والتحدي على التعاون 4 / 1، والأهلي بنغازي على النجمة 5 / 0 في المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية تعادل السواعد مع المروج 1 / 1، كما فاز شباب الجبل على الطيران 6 / 0.

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