مكافآت مالية لمدربي الأثقال الليبي

الاتحاد الليبي لرفع الأثقال يصرف مكافآت مالية لمدربي الأندية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد الليبي لرفع الأثقال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، على صرف مكافآت مالية لمدربي الأندية المتحصلة فرقهم على التراتيب الخمسة الأولى في بطولة ليبيا لرفع الأثقال عام 2019.

وأضاف المصدر أن الترتيب العام يحسب وفقا لمجموع نقاط رياضيي البراعم في 4 + مجموع نقاط الشباب في 3 + مجموع نقاط الناشئين في 2 + مجموع نقاط الكبار في 1.

واختتم المصدر حديثه بأن قيمة المكافآت المالية في البطولة وفقا للمدرب الفائز ناديه بالترتيب الأول، وسيتحصل على مبلغ خمسة آلاف دينار، والترتيب الثاني أربعة آلاف دينار، والثالث ثلاثة آلاف دينار، والرابع ألفي دينار والخامس ألف دينار.