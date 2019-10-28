الأهلي طرابلس يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي السلة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 10:02 صباحا
مباراة لفريق الأهلي طرابلس في سلة البطولة العربية (موقع الاتحاد العربي لكرة السلة)

جرت أمس الأحد بمدينة سلا المغربية آخر 4 مباريات في الدور الأول لبطولة الأندية العربية لكرة السلة، وأسفرت عن فوز الجيش المغربي على ألمان السوداني 75 / 46، والكويت الكويتي على اسطا والي الجزائري 83 / 74، وبيروت اللبناني على أهلي سداب العُماني 100 / 52، والريان القطري على الرفاع البحريبي 87 / 77.

يتصدر المجموعة الأولى المنستيري التونسي بـ6 نقاط، وجاء الاتحاد السكندري ثانيا بـ5 نقاط، وثالثا الجيش المغربي 4 نقاط، ورابعا ألمان السوداني 3 نقاط.
المجموعة الثانية يتصدرها سلا المغربي بـ8 نقاط، وجاء ثانيا الأهلي طرابلس بـ7 نقاط، وثالثا الكويت الكويتي 6 نقاط، ورابعا اسطا والي الجزائري 5 نقاط، وخامسا الخدمات الفلسطيني 4 نقاط.

المجموعة الثالثة يتصدرها الجزيرة المصري 7 نقاط، وتلاه بيروت اللبناني 7 نقاط، وثالثا الريان القطري 6 نقاط، ورابعا الرفاع البحريني 6 نقاط، وخامسا أهلي سداب العُماني 4 نقاط.

وتجرى اليوم مباريات الدور الربع نهائي، ويلتقي الأهلي طرابلس مع بيروت اللبناني، والمنستيري التونسي يلتقي الريان القطري، فضلا عن مواجهة مغربية بين سلا والجيش المغربي، وأخرى مصرية بين الجزيرة والاتحاد السكندري.

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