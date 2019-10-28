جولات جديدة بمشاركة ليبية في شطرنج غانا

جانب من منافسات بطولة أفريقيا للشطرنج (إنترنت)

تتواصل بغانا منافسات بطولة أفريقيا للشطرنج تحت 20 عاما، وفي أهم مواجهات الجولة الثالثة، اليوم الإثنين، يلتقي ممثلا ليبيا مع لاعبين من ساحل العاج.

علي العير يلتقي ريتشارد، وعبدالله الفيتوري مع ماكسملين، وكل منهم بنقطة واحدة في رصيده، وفي منافسات الصدارة يواجه المصري أدهم فوزي تصنيف 2478 نظيره الجزائري جابري 2143، والمدغشقري ماهارو 2428 يلتقي الأنغولي ماركو فيليب 2121، والمصري أدهم قنديل 2309 يتبارى مع رافائيل من نيجيريا 2093.

يذكر أن البطولة تقام منافساتها بالنظام السويسري من 9 جولات وبمشاركة 26 لاعبا.