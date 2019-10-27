الأهلي طرابلس يواجه بيروت اللبناني في الدور الربع نهائي بـ«السلة العربية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 27 أكتوبر 2019, 11:10 مساء
جانب من مباراة سلة الأهلي طرابلس والبريج الفلسطيني. (أرشيفية : إنترنت)

بعد انتهاء مباريات الدور الأول لكرة السلة العربية، يواجه الأهلي طرابلس صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، نظيره ثاني المجموعة الثالثة، فريق بيروت اللبناني يوم الثلاثاء المقبل الساعة الرابعة مساء.

وقدم الأهلي طرابلس مستوى طيبا في بطولة الأندية العربية لكرة السلة المقامة حاليًا في مدينة سلا المغربية، حيث فاز على اسطا والي الجزائري (93/76) في المباراة الأولى.

وفي المباراة الثانية فاز على الكويت الكويتي (67/66)، وفاز في الثالثة على خدمات بريج الفلسطيني بنتيجة (68 -98).

وفقد نتيجة مباراته على صدرة المجموعة مع فريق سلا المغربية بنتيجة (75 - 69)، وحل في المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط خلف سلا المغربي متصدر المجموعة.

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