خسارتان لليبيا في أفريقية الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 27 أكتوبر 2019, 10:48 مساء
ممثلا الشطرنج الليبي في بطولة أفريقيا علي العير وعبدالله الفيتوري. (إنترنت)

فقد ممثلا الشطرنج الليبي في بطولة أفريقيا للشطرنج تحت 20 عاما، اليوم الأحد، مباراتيهما في الجولة الثانية للبطولة، التي تتواصل بالعاصمة الغانيه أكرا.

وخسر الشطرنجي علي العير، أمام المدغشقري راكوتو ماهر، وعبد الله الفيتوري أمام الجزائري الماجري.

وفي أبرز مباريات الجولة فاز المصري أدهم فوزي على لاعب نيجيريا أوكيكو، والمصري أدهم كندال على أولمبي.

وبعد هذه الجولة يتواجد  5 لاعبين في الصدارة برصيد نقطتين من جولتين، وبكسر التعادل يتصدر الترتيب المدغشقري ماهارو، ويليه المصري أدهم فوزي، وثالثا المصري أدهم كندال، ورابعا النيجري رافائيل، وخامسا الأنغولي ماركو فيليب.

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