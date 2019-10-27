بالفيديو: ملخص وأهداف مباراة النصر ضد برولين الأوغندي بالكونفيدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 27 أكتوبر 2019, 10:07 مساء
الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. (أرشيفية : إنترنت)

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أمام نظيره برولين الأوغندي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، بدور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

فريق النصر قدم  هدايا مجانية لفريق برولين الأوغندي بسبب الأخطاء القاتلة، والتي أثمرت على تسجيل هدفين، الشوط الأول شهد مع بدايته إهدار هدف محقق لمعتز المهدي ومن كرة جماعية استطاع نفس اللاعب تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14.

وكان النصر خلال أحداث الشوط الأول مسيطر في بعض الأحيان، في حين أنه فتح المجال للاعبي برولين، حيث استطاع الرعيض صد هدف محقق ومن خطأ فادح أمام مرمى النصر. واستطاع فريق برولين تعديل النتيجة في الدقيقة 46 بعد تسديدة صاروخية من ضربة ثابتة ومع هذا الهدف انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لهدف.

الشوط الثاني بدأ بضغط من النصر أثمرت على الحصول على ركلة جزاء تقدم لها خالد مجدي وسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 66، وتحصل فريق برولين على هدية من خطأ في التمرير استفاد منها مهاجم الفريق الأوغندي، وسجل منها هدف التعادل في الدقيقة 77، وبعد الهدف غلب التراجع وضعف اللياقة لدى لاعبي النصر بينما أصبح فريق برولين يهاجم حتى أنهى حكم المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

بهذه النتيجة يحتاج نادي «الفحامة» إلى التعادل بنتيجة أفضل من (2/2) أو الفوز بأي نتيجة عندما يحل ضيفا على برولين الأوغندي في كمبالا مطلع الشهر المقبل.

 

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