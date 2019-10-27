رضا عطية يكشف أسباب رفض قبوله الانضمام للطاقم الفني للمنتخب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 27 أكتوبر 2019, 09:41 مساء
المدير الفني السابق للمنتخب الليبي الأولمبي لكرة القدم رضا عطية. (أرشيفية : إنترنت)

قال المدير الفني السابق للمنتخب الليبي الأولمبي لكرة القدم، رضا عطية، إنه رفض قبول منصب فني في الطاقم الجديد للمنتخب الوطني، بعد مساومته في حقوقه المالية السابقة، وإن عدم احترام عقده السابق يؤكد على وجود عقلية غير احترافية في اتحاد الكرة.

وأوضح عطية في تصريح لـ«بوابة الوسط» أنه وللأسف تم إلغاء برنامج الاستعداد للمنتخب بعد خسارتنا مع نيجيريا بالتصفيات الأولمبية في مباراة الإياب رغم فوزنا ذهابا، وهي النتيجة التي لم يتوقعها أحد لأن منتخب نيجيريا من المنتخبات الأولمبية المميزة دوليا.

وأضاف أن سبب إلغاء برنامج الاستعداد تصريحات سابقة بسبب عدم وجود عمل احترافي في اتحاد الكرة وأن بعض أعضائه ليس لهم علاقة باللعبة.

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