التعادل الإيجابي يحسم مواجهة النصر وبرولين الأوغندي بالكونفيدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 27 أكتوبر 2019, 09:18 مساء
فريق النصر لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أمام نظيره برولين الأوغندي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، بدور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ونجح معتز المهدي في استلام عرضية إسماعيل الضراط داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد على يمين حارس برولين معلنا عن الهدف الأول للنصر، في الدقيقة 13، ونجح موجوزي مصطفى في تسجيل هدف التعادل لبرولين في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة عبر تسديدة قوية سكنت على يمين الحارس عبد الرحمن الرعيض ليطلق بعدها الحكم صارة نهاية الشوط.

وفي أحداث الشوط الثاني، سجل الاعب خالد مجدي، الهدف الثاني لنادي النصر، في الدقيقة 68 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يسجل برولين هدف التعادل من جديد في الدقيقة 78 عبر اللاعب آنو كاني.

بهذه النتيجة يحتاج نادي «الفحامة» إلى  التعادل بنتيجة أفضل من (2/2) أو الفوز بأي نتيجة عندما يحل ضيفا على برولين الأوغندي في كمبالا مطلع الشهر المقبل.

وبدأ المدير الفني لنادي النصر محمد الككلي، التشكيلة الأساسية لفريقه أمام برولين الأوغندي كالتالي:حراسة المرمى: عبد الرحمن الرعيض. خط الدفاع: صلاح فكرون - ربيع اللافي - حامد الثلبة - إدريس الظراط. خط الوسط: أسامة البدوري – عبد السلام ديقا– خالد مجدي -مهند بو عجيلة. خط الهجوم: جونيور.

 

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