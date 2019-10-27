سلة النصر تفوز على سالك الغيني بتصفيات أفريقيا

الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر. (أرشيفية : إنترنت)

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر، الفوز على نظيره سالك الغيني بنتيجة 76 مقابل 72، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن تصفيات بطولة الأندية الأفريقية بمالي.

وفقد فريق السلة بنادي النصر نتيجة مباراته الأولى أمام المجمع البترولي الجزائري بفارق 26 نقطة (106 - 80)، وخسر مباراته الثانية أمام فريق البوليس المالي بنتيجة 79 مقابل 71.

وكانت قرعة بطولة الأندية الأفريقية لكرة السلة، قد أسفرت عن وقوع نادي النصر، ممثل ليبيا في المجموعة الأولى التي تضم فرق البترول الجزائري والبوليس المالي وسلاك الغيني، بحيث يتأهل فريقان عن المجموعة.