الأربعاء.. المنتخب الليبي للصالات يواجه الجزائر في بطولة أفريقيا

بعثة منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات. (أرشيفية : إنترنت)

تصل مساء اليوم بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من الجزائر، استعدادا لمواجهة المنتخب الجزائري ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة الإياب بين المنتخبين في القاهرة يوم الأربعاء المقبل المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية داخل الصالات المغرب 2020.

وانتهت مباراة الذهاب والتي أُقيمت أمس السبت، بفوز مستحق للمنتخب الوطني بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين، حيث يحتاج المنتخب في مباراة الإياب لأي تعادل أو فوز ليتأهل إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية داخل الصالات.