نادر كارة: التعاقد مع البنزرتي خطأ كبير وغير مناسب لمنتخب ليبيا

اللاعب الدولي السابق والمحلل الرياضي، نادر كارة (أرشيفية : الإنترنت)

انتقد اللاعب الدولي السابق والمحلل الرياضي، نادر كارة، تعاقد اتحاد الكرة الليبي مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي، لتدريب المنتخب الليبي، واعتبره قرارًا خاطئًا، وغير مناسب، مؤكدًا أن تجربته السابقة لم تكن ناجحة مع المنتخب الليبي.

وقال كارة في تصريحات لقناة «سلام»، أمس السبت، «إن التعاقد كان يجب أن يتم عبر لجنة فنية، وهي غير موجودة حاليًا في اتحاد الكرة، وإن أغلب أعضائه لا يفقهون فنيًّا في كرة القدم، وليس هدفهم تطوير اللعبة».

كما استغرب نادر كارة قيام الهيئة العامة للشباب والرياضة بدفع رواتب المدرب الجديد، في حين أن لها أولويات أهم، ومنها البنية التحتية، وليس تقديم الدعم المالي النقدي للأندية، مؤكدًا أن علي رئيس هيئة الشباب والرياضة دكتور بشير القنطري أن يقوم بخطوات جادة أهم لصالح الرياضة الليبية، وأن يكون بمستوى طموحات الوسط الرياضي فيه.