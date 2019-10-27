اتحاد الكرة الليبي يشرع في تكوين لجنة فنية بعد التعاقد مع البنزرتي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 27 أكتوبر 2019, 04:17 مساء
المدرب التونسي فوزي البنزرتي (أرشيفية : الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن اتحاد الكرة بصدد تشكيل لجنة فنية مهمتها التخطيط، ووضع رؤية لكرة القدم الليبية، لاختيار الطواقم الفنية للمنتخبات.

الأسماء المقترحة عديدة لرئاسة وعضوية اللجنة، التي تم تشكليها أكثر من مرة في السابق، وتم إلغاؤها عدة مرات، إلا أن توقيت تشكيل اللجنة يزيد التساؤلات، خصوصًا أن إعلانها جاء بعد اختيار اسم المدير الفني الجديد التونسي فوزي البنزرتي، في حين كان يفترض أن يتم العكس، تكوين اللجنة، ثم اختيار اسم المدرب الجديد.

تأتي رغبة اتحاد الكرة في تشكيل اللجنة، في ظل تزايد الانتقادات، خاصة بعد اختيار التونسي فوزي البنزرتي لتدريب المنتخب الليبي لكرة القدم، الذي كان يفترض أن يتم عبر لجنة فنية، حسب رأي الأصوات المنتقدة لاتحاد الكرة.

يذكر أن اتحاد الكرة لديه مدير فني، ويتولى المهمة المدرب محمد الشارف.

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