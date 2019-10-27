بالصور: تواصل دورة مدربي كرة القدم المحليين بمدينة درنة

مدينة درنة تستقبل دورة مدربي كرة القدم المحليين (بوابة الوسط)



تدخل دورة مدربي كرة القدم المحليين من أجل الحصول على الرخصة «D»، التي تستضيفها مدينة درنة، اليوم الأحد، يومها الثاني.

وتتواصل الدورة حتى الثالث من شهر نوفمبر المقبل، بإشراف الإدارة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، وبالتعاون مع الاتحاد الفرعي للجبل الأخضر، وذلك بمشاركة أكثر من 30 مدربًا محليًّا من مختلف مدن ليبيا.

وتشمل الدورة محاضرات نظرية وعملية، واختبارات ستقام في ختام الدورة، ويحاضر فيها عدد من المحاضرين المحليين المعتمدين، وهم: المدرب محمد الشارف مدير الإدارة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، ويلقي محاضرة حول مبادئ التعليم والتدريب.

ومحاضرة أخرى حول خصائص الأطفال، وطرق التعلم، ومحاضرة للدكتور عبد المطلوب مختار حول التخطيط الرياضي في كرة القدم، ومحاضرة تحكيمية للحكم الدولي توفيق الضاوي، وإصابات الملاعب للدكتور عبد اللطيف الخشخاش، والأسس العلمية لتغذية الرياضيين للدكتور توفيق الحصادي، ومحاضرة للإعلامي الرياضي المخضرم زين العابدين بركان، حول علاقة المدرب بالإعلام الرياضي.

مدينة درنة تستقبل دورة مدربي كرة القدم المحليين (بوابة الوسط)

مدينة درنة تستقبل دورة مدربي كرة القدم المحليين (بوابة الوسط)