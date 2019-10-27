المشرقي يتوج ببطولة طرابلس للشطرنج الخاطف

جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

توج، أمس السبت، عادل المشرقي بكأس وذهبية بطولة طرابلس للشطرنج الخاطف، وجاء ثانيًا محمد السوري، وثالثًا فيصل سعيد.

يذكر أن البطولة نظمتها وأشرفت عليها الجمعية الليبية للشطرنج، بالتعاون مع فريق بيدق سالك، وشهدت مشاركة 66 لاعبًا، وبزمن 5 دقائق + 3 ثوانٍ لكل نقلة.

وفى ختام البطولة، أُقيم حفل تتويج وزعت فيه الكؤوس والميداليات على الرياضيين المتفوقين بالتراتيب الأولى في البطولات الثلاث لمهرجان طرابلس للشطرنج.

بطولة الشطرنج الكلاسيكي توِّج بالذهبية فيها محمد زينهم، ونال الفضية عبدالسلام أبوخشيم، والبرونزية لعبد الرحيم الشامس، وبطولة الشطرنج السريع توج بذهبيتها مهند الهلاوي، والفضية عادل الترهوني، ونال البرونزية خليل العزابي، وبطولة الخاطف توج بذهبيتها عادل المشرقي، ونال الفضية محمد السوري والبرونزية فيصل سعيد.