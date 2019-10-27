مراقب دولي ليبي يتساءل عن طبيعة التعاقد مع البنزرتي دون لجنة فنية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 27 أكتوبر 2019, 03:31 مساء
المراقب والحكم الدولي السابق محمد عبدالله (أرشيفية : الإنترنت)

انتقد المراقب والحكم الدولي السابق محمد عبدالله اتحاد الكرة الليبي الحالي، واعتبر بعض أعضائه غير مؤهلين لقيادة الكرة الليبية، وليس لهم القدرة لوضع أي برنامج.

وقال عبد الله في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، «كيف يتعاقد اتحاد الكرة مع مدرب للمنتخب، وهو التونسي فوزي البنزرتي، دون وجود لجنة فنية، وهي التي من المفترض أن تكون مسؤوليتها اقتراح اسم أي مدرب محلي أو أجنبي للمنتخبات الوطنية».

واختتم محمد عبد الله حديثه قائلًا: «هدف المجموعة الحالية في اتحاد الكرة التمسك بالكرسي والبقاء أطول فترة ممكنة».

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