فوز الجزيرة وسلا والرفاع في عربية السلة

بطولة الأندية العربية لكرة السلة بالمغرب تشهد ثلاث مباريات (إنترنت)

جرت أمس السبت ببطولة الأندية العربية لكرة السلة بالمغرب، ثلاث مباريات، أسفرت عن فوز «الرفاع» البحريني على «أهلي سداب» العماني بفارق 5 سلات بنتيجة 80 / 70، و«الجزيرة» المصري على «بيروت» اللبناني 78 / 75، و«سلا» المغربي على «الأهلي طرابلس» 75 / 69.

يتصدر المجموعة الأولى «الاتحاد المنستيري» بالعلامة الكاملة 6 نقاط، من ثلاث مباريات، وأقرب الملاحقين «الاتحاد» السكندري 5 نقاط، وثالثًا «الجيش» المغاربي بنقطتين، و«ألمان» السوداني بنقطتين، وفقًا لما كشفه موقع البطولة عبر حسابه على «فيسبوك».

يتصدر المجموعة الثانية «سلا» المغربي بـ 8 نقاط، وثانيًا الأهلي طرابلس 7 نقاط، يليهما «الكويت» الكويتي 4 نقاط، و«أسطاوالي» 4 نقاط، و«الخدمات» الفلسطيني 4 نقاط، وتتبقى مباراة واحدة بالمجموعة بين «الكويت» و«أسطاوالي».



ويتصدر المجموعة الثالثة «الجزيرة» المصري بـ 7 نقاط من 4 مباريات، وفى الملاحقة «بيروت» اللبناني بـ 5 نقاط، و«الريان» القطري بـ 4 نقاط، و«أهلي سداب» 3 نقاط.



يذكر أن أول وثاني كل مجموعة يضاف لهما أفضل فريقين في الترتيب الثالث يتأهلون للدور ربع نهائي الذي سيقام بنظام خروج المهزوم.