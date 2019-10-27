فوز الجزيرة وسلا والرفاع في عربية السلة

جرت أمس السبت ببطولة الأندية العربية لكرة السلة بالمغرب، ثلاث مباريات، أسفرت عن فوز «الرفاع» البحريني على «أهلي سداب» العماني بفارق 5 سلات بنتيجة 80 / 70، و«الجزيرة» المصري على «بيروت» اللبناني 78 / 75، و«سلا» المغربي على «الأهلي طرابلس» 75 / 69.
يتصدر المجموعة الأولى «الاتحاد المنستيري» بالعلامة الكاملة 6 نقاط، من ثلاث مباريات، وأقرب الملاحقين «الاتحاد» السكندري 5 نقاط، وثالثًا «الجيش» المغاربي بنقطتين، و«ألمان» السوداني بنقطتين، وفقًا لما كشفه موقع البطولة عبر حسابه على «فيسبوك».
يتصدر المجموعة الثانية «سلا» المغربي بـ 8 نقاط، وثانيًا الأهلي طرابلس 7 نقاط، يليهما «الكويت» الكويتي 4 نقاط، و«أسطاوالي» 4 نقاط، و«الخدمات» الفلسطيني 4 نقاط، وتتبقى مباراة واحدة بالمجموعة بين «الكويت» و«أسطاوالي».
ويتصدر المجموعة الثالثة «الجزيرة» المصري بـ 7 نقاط من 4 مباريات، وفى الملاحقة «بيروت» اللبناني بـ 5 نقاط، و«الريان» القطري بـ 4 نقاط، و«أهلي سداب» 3 نقاط.
يذكر أن أول وثاني كل مجموعة يضاف لهما أفضل فريقين في الترتيب الثالث يتأهلون للدور ربع نهائي الذي سيقام بنظام خروج المهزوم.