5 انتصارات وتعادلان فى منافسات آمال كرة القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 27 أكتوبر 2019, 03:25 مساء
سبع مباريات في مسابقة آمال كرة القدم ببنغازي (أرشيفية : الإنترنت)

شهد أمس السبت سبع مباريات في مسابقة آمال كرة القدم ببنغازي، انتهت بفوز الأخضر على النصر 1 / 0، وتعادل الرجمة مع الشمال دون أهداف، بينما فاز النجوم على استارز 5 / 2، والتحدي على التعاون 4 / 1، والأهلي بنغازي على النجمة 5 / 0، وفى المجموعة الثانية تعادل السواعد مع المروج 1 / 1، بينما فاز شباب الجبل على الطيران 6 / 0.

وتقام اليوم الأحد ثلاث مباريات، ويتجدد الموعد بلقاء السد مع بنغازي الجديدة، بقيادة الحكم عبدالباسط شهوب والمساعدين سالم المراكبي ومنير الزلاوي، والهلال يتبارى مع الصداقة، بإدارة الحكم عصام الجهاني، والمساعدين محسن القديري وعبدالله الترهوني، والوحدة (ب) مع الأنوار، بإدارة الحكم محمد المجبري، والمساعدين أحمد اشتيوي وربيع الشوشان.

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