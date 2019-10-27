فوز العير والفيتوري فى أفريقية الشطرنج بغانا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 27 أكتوبر 2019, 02:39 مساء
منافسات الجولة الثانية لبطولة أفريقيا للشطرنج (إنترنت)

تشهد منافسات الجولة الثانية لبطولة أفريقيا للشطرنج، التي تتواصل بالعاصمة الغانية أكرا، اليوم الأحد، منافسات قوية وصعبة للاعبي ليبيا، حيث يواجه علي العير تصنيف 2965 المدغشقري توماهارو تصنيف 2428.

كما يلتقي عبدالله الفيتوري تصنيف 1919 مع الجزائري جابري تصنيف 2134، وفي جولة اليوم يلتقي أيضًا المصري أدهم فوزي تصنيف 2478 مع أوكيلي من نيجيريا تصنيف 2007، والمصري أدهم قنديل 2309 مع جوانتان من نيجيريا 1885، وفقًا لما كشفه موقع البطولة عبر الإنترنت.

يذكر أن لاعبي ليبيا حققا، أمس السبت، الفوز في أولى الجولات، حيث تجاوز علي العير كوستافابيو، بينما فاز الفيتوري علي كوفى كاو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بن لادن والزرقاوي والبغدادي نهاية «رؤوس إرهاب».. دون فائز بالمكافأة
عربى
بالفيديو: تدمير منازل وقطع كهرباء وإجلاء الآلاف بسبب حرائق كاليفورنيا
دولى
الذكرى 108 لنفي آلاف الليبيين إلى جزر الجنوب الإيطالي
ليبيا
البنتاغون يمنح «مايكروسوفت» عقدا ضخما بقيمة 10 مليارات دولار
دولى
مواطنو بنغازي يشكون كثرة حوادث الموت على «الطريق السريع»
ليبيا
شهادات من ضحايا «حرب العاصمة»: القذائف تنحر المدنيين في غرف النوم .. والفاعل من ...
ليبيا
انخفاض إيرادات النفط الليبي 11% في سبتمبر
ليبيا
فتح جدار برلين 9 نوفمبر 1989.. اليوم الذي غير وجه العالم
دولى
صراع «فرنسي - روسي» على «كعكة الإعمار» في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: وفد اقتصادي في واشنطن وآخر في روسيا
ليبيا
الأمطار تثير مخاوف البلديات من السيول ودعوات إلى وقف البناء العشوائي
ليبيا
استقرار ليبيا في «مطبخ» الكونغرس الأميركي
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة التعرض للرصاص على الأطفال والبالغين