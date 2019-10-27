فوز العير والفيتوري فى أفريقية الشطرنج بغانا

منافسات الجولة الثانية لبطولة أفريقيا للشطرنج (إنترنت)

تشهد منافسات الجولة الثانية لبطولة أفريقيا للشطرنج، التي تتواصل بالعاصمة الغانية أكرا، اليوم الأحد، منافسات قوية وصعبة للاعبي ليبيا، حيث يواجه علي العير تصنيف 2965 المدغشقري توماهارو تصنيف 2428.

كما يلتقي عبدالله الفيتوري تصنيف 1919 مع الجزائري جابري تصنيف 2134، وفي جولة اليوم يلتقي أيضًا المصري أدهم فوزي تصنيف 2478 مع أوكيلي من نيجيريا تصنيف 2007، والمصري أدهم قنديل 2309 مع جوانتان من نيجيريا 1885، وفقًا لما كشفه موقع البطولة عبر الإنترنت.

يذكر أن لاعبي ليبيا حققا، أمس السبت، الفوز في أولى الجولات، حيث تجاوز علي العير كوستافابيو، بينما فاز الفيتوري علي كوفى كاو.