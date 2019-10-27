ختام مهرجان الفروسية بسرت وسط مشاركة أكثر من 150 فارسا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 27 أكتوبر 2019, 01:42 مساء
مهرجان الفروسية بمنطقة سرت (إنترنت)

اُختُتمت فعاليات مهرجان الفروسية بمنطقة سرت، السبت، حيث تواصل المهرجان لمدة يومين، بساحة الملهد للفروسية بمحلة سلطان الأثرية في مدينة سرت، تحت إشراف وتنظيم نادي الصواب للفروسية.

شارك في المهرجان أكثر من 150 فارسًا من أندية الفروسية الشعبية في سرت وهراوة وبن جواد والنوفلية والقرضابية، وقد شاركوا في استعراض عام، وعقود، على صهوات جيادهم الأصيلة.

تميز المهرجان بحضور عدد كبير من المهتمين بالفروسية الشعبية، التي تعد رياضة الآباء والأجداد في ليبيا، كما قامت اللجنة المشرفة من اتحاد الفروسية بالمنطقة في الختام بتوزيع شهادات الشكر والتقدير على كل مَن شارك في الاحتفالية.

مهرجان الفروسية بمنطقة سرت (إنترنت)
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