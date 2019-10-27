ليبيا ترفع رصيد ميداليات عربية الجمباز إلى خمس

منتخب ليبيا للجمباز يضيف ثلاث ميداليات في بطولة العرب (إنترنت)

أضاف منتخب ليبيا للجمباز، أمس السبت، ثلاث ميداليات في بطولة العرب للجمباز المقامة بتونس.

البطل رمضان الصلابي توِّج بذهبية جهاز الحلق وفضية حصان الحلق، والبطل سعد طارق ببرونزية الحركات الأرضية لترتفع حصيلة ليبيا إلى 5 ميداليات متنوعة ما بين ذهبية و ثلاث فضيات وبرونزية.

الفرصة متاحة لإضافة ميداليات جديدة في منافسات نهائيات الأجهزة من خلال مشاركة البطل رمضان الصلابي في نهائي منافسات أجهزة العقلة والمتوازي وطاولة القفز، بينما يستعد البطل الصادق فلفل لمنافسات أجهزة طاولة القفز، والبطل زياد عصام للعقلة والبطل عمر وائل جاهز للمتوازي.