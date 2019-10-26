أهلي طرابلس والنصر يخسران في كرة السلة

تلقى فريق النصر لكرة السلة هزيمة في مباراته الثانية أمام فريق البوليس المالي بنتيجة 79 مقابل 71 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت بمالي ضمن تصفيات بطولة الأندية الأفريقية.

وكان النصر خسر مباراته الاولى أمام فريق المجمع البترولي الجزائري بفارق 26 نقطة (106 - 80) ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم النصر الليبي والمجمع البترولي الجزائري والبوليس المالي وسالك الغيني.

في بطولة أخرى، انتهت مباراة أهلي طرابلس ونظيره سلا المغربي في البطولة العربية لكرة السلة بفوز الفريق المغربي بنتيجة 75 - 69.

وأقيمت المباراة المثيرة في قاعة البوعزاوي بمدينة سلا المغربية، وبحضور جمهور رياضي مساند للفريق المغربي الذي تمكن من انتزاع الفوز بعد لقاء عصيب .