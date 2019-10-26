افتتاح دورة مدربي كرة القدم بمدينة درنة

القاهرة - بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 26 أكتوبر 2019, 03:11 مساء
المدرب محمد الشارف، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم (إنترنت)

احتفل صباح اليوم، السبت، بمدينة درنة بافتتاح دورة مدربي كرة القدم المحليين، من أجل الحصول على الرخصة «D» التي تستضيفها مدينة درنة، وتتواصل حتى الثالث من شهر نوفمبر المقبل، بإشراف الإدارة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، وبالتعاون مع الاتحاد الفرعي للجبل الأخضر.

يأتي هذا بمشاركة أكثر من 30 مدربا محليا من مختلف مدن ليبيا. وتشتمل الدورة على محاضرات نظرية وعملية واختبارات ستقام في ختام الدورة. ويحاضر في الدورة عدد من المحاضرين المحليين المعتمدين، وهم: المدرب محمد الشارف، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، الذي سيلقي محاضرة حول مبادئ التعليم والتدريب.

ومحاضرة أخرى حول خصائص الأطفال وطرق التعلم، ومحاضرة للدكتور عبدالمطلوب مختار، حول التخطيط الرياضي في كرة القدم، ومحاضرة تحكيمية للحكم الدولي توفيق الضاوي، وإصابات الملاعب للدكتور عبداللطيف الخشخاش، والأسس العلمية لتغذية الرياضيين، للدكتور توفيق الحصادي، ومحاضرة للإعلامي الرياضي المخضرم زين العابدين بركان، الذي سيلقي محاضرة حول علاقة المدرب بالإعلام الرياضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنتاغون يمنح «مايكروسوفت» عقدا ضخما بقيمة 10 مليارات دولار
دولى
فتح جدار برلين 9 نوفمبر 1989.. اليوم الذي غير وجه العالم
دولى
جريدة «الوسط»: وفد اقتصادي في واشنطن وآخر في روسيا
ليبيا
استقرار ليبيا في «مطبخ» الكونغرس الأميركي
ليبيا
فلول «داعش» الفارون من سورية شبح يفاقم الصراع الليبي
ليبيا
في ذكراها الـ75.. الأمم المتحدة تطلق حوارا مجتمعيا بمشاركة أكبر عدد من سكان ...
دولى
«بتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى في 5 أشهر
اقتصاد
مبعوث واشنطن في سورية: فرار أكثر من مئة أسير بتنظيم «داعش» دون معرفة مصيرهم
دولى
تحقيقات بريطانية بشأن العثور على 39 جثة في شاحنة قادمة من بلغاريا
دولى
الدامجة لـ«بوابة الوسط»: استقلت وأنتظر الرد ولم أحصل على حقوقى.. أما الفشل ...
رياضة محلية
دبلوماسي أميركي يدلي بشهادة تعزز الشبهات ضد ترامب في قضية أوكرانيا
دولى
القضاء الأميركي يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة «إكسون موبيل» النفطية
اقتصاد
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة مبتكرة لمنع اختراق «ويندوز»