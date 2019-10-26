افتتاح دورة مدربي كرة القدم بمدينة درنة

المدرب محمد الشارف، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم (إنترنت)

احتفل صباح اليوم، السبت، بمدينة درنة بافتتاح دورة مدربي كرة القدم المحليين، من أجل الحصول على الرخصة «D» التي تستضيفها مدينة درنة، وتتواصل حتى الثالث من شهر نوفمبر المقبل، بإشراف الإدارة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، وبالتعاون مع الاتحاد الفرعي للجبل الأخضر.

يأتي هذا بمشاركة أكثر من 30 مدربا محليا من مختلف مدن ليبيا. وتشتمل الدورة على محاضرات نظرية وعملية واختبارات ستقام في ختام الدورة. ويحاضر في الدورة عدد من المحاضرين المحليين المعتمدين، وهم: المدرب محمد الشارف، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، الذي سيلقي محاضرة حول مبادئ التعليم والتدريب.

ومحاضرة أخرى حول خصائص الأطفال وطرق التعلم، ومحاضرة للدكتور عبدالمطلوب مختار، حول التخطيط الرياضي في كرة القدم، ومحاضرة تحكيمية للحكم الدولي توفيق الضاوي، وإصابات الملاعب للدكتور عبداللطيف الخشخاش، والأسس العلمية لتغذية الرياضيين، للدكتور توفيق الحصادي، ومحاضرة للإعلامي الرياضي المخضرم زين العابدين بركان، الذي سيلقي محاضرة حول علاقة المدرب بالإعلام الرياضي.