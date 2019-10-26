العيوري لـ«بوابة الوسط»: نادي الطلائع برقدالين نجح في تنظيم بطولة الكرة الحديدية والقادم أفضل

حديث رئيس مجلس إدارة نادي الطلائع برقدالين، محمد العيوري مع الوسط (بوابة الوسط)

قال رئيس مجلس إدارة نادي الطلائع برقدالين، محمد العيوري، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، على هامش بطولة ليبيا للكرة الحديدية التاسعة، التي أقيمت بمدينة رقدالين، التي تبعد عن مدينة طرابلس نحو 120 كلم، والقريبة من الحدود التونسية، إن «مدينة رقدالين نجحت في استضافة هذا الحدث الرياضي، ونشكر بهذه المناسبة كل من أسهم في هذا النجاح، وبشهادة جميع الضيوف من عميد البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، والجهات الاعتبارية بهذه المدينة، وضيوف رقدالين الذين وجدوا كل الترحاب وكرم الضيافة، لذا نشكر جميع وسائل الإعلام، ومن بينها (الوسط) التي واكبت هذا الحدث الرياضي، ونرجو نقل الصورة الصادقة عن هذا الحدث».

وعن النشاط الرياضي لنادي الطلائع، قال العيوري: «النادي تأسس في العام 1967، شارك في تأسيسه في تلك الفترة عدد من أهالي مدينة رقدالين، كما حقق النادي عدة إنجازات على مستوى ليبيا، كان له فريق في الممتاز في الكرة الطائرة، ويوجد حاليا فريق الطائرة ضمن فرق الدرجة الثانية على مستوى المنطقة الغربية والجبل، وتحصل نادي الطلائع على بطولة المنطقة الغربية سنة 1993، كما تحصل على بطولة ليبيا لفئة البراعم، بعد تعادله مع الأهلي طرابلس، وتفوقه على فريق الاتحاد في مدينة الزواية، وتحصلنا على بطولة البراعم».

وعن الألعاب التي يحتضنها النادي، قال العيوري: «لدينا عدة ألعاب فردية من بينها الشطرنج، تنس الطاولة، الكرة الحديدية، كرة القدم براعم وأشبال وأواسط وكبار، واليوم النادي يستضيف بطولة ليبيا للكرة الحديدية في نسختها التاسعة بعد ثقة الاتحاد العام للعبة في منح الاستضافة لمدينة رقدالين، ونحيي بهذه المناسبة الإخوة في الاتحاد العام للكرة الحديدية».

وعن البنى التحتية والمرافق التي يحتويها نادي الطلاع برقدالين، قال: «أولا نحيي الدكتور بشير القنطري، رئيس هيئة الشباب والرياضة، على وقوفه معنا، وتجهيزه صالة الضيافة تجهيزا كاملا منذ نحو أسبوعين، وملعب للكرة الحديدية نسبة الإنجاز وصلت فيه إلى 70%، والسياج الخارجي للملعب الرئيسي نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 80%».

وأضاف: «تقدمنا بملف يحتوي على طلب إنشاء قاعة للألعاب الفردية، وتم التعاقد عليها منذ نحو عشر سنوات، ولم تنفذ رغم أن الشركة متسلمة الموقع، وكذلك إنشاء ملعب جانبي لتدريب الفئات السنية مع إنشاء ملعب لكرة التنس الأرضي، فلدينا مواهب في هذه اللعبة».

واختتم العيوري حديثه، قائلا: «في العام الماضي كانت هناك زيارة للجنة من هيئة الشباب والرياضة، مكونة من إدارة المشروعات وإدارة المتابعة، وزارت النادي، وأكدت أن الهيئة ستقف مع النادي، وتذلل كل الصعاب، ومن بينها إصلاح طريق النادي. الأمور تعتبر جيدة وفي تقدم مستمر».

ملاعب نادي الطلائع برقدالين (بوابة الوسط)

ملاعب نادي الطلائع برقدالين (بوابة الوسط)

ملاعب نادي الطلائع برقدالين (بوابة الوسط)

ملاعب نادي الطلائع برقدالين (بوابة الوسط)

ملاعب نادي الطلائع برقدالين (بوابة الوسط)

ملاعب نادي الطلائع برقدالين (بوابة الوسط)

ملاعب نادي الطلائع برقدالين (بوابة الوسط)

ملاعب نادي الطلائع برقدالين (بوابة الوسط)