عمروش يهاجم بعض مسؤولي الكرة الليبية ويصفهم بـ«العصابة»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 26 أكتوبر 2019, 03:15 مساء
الجزائري عادل عمروش، المدير الفني السابق للمنتخب الليبي لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

أطلق الجزائري عادل عمروش، المدير الفني السابق للمنتخب الليبي لكرة القدم، تصريحات مثيرة، عندما وصف بعض أعضاء اتحاد الكرة وإدارة المنتخب بـ«العصابة المستولية على كرة القدم»، على خلفية تجربته السابقة مع المنتخب الليبي، وذكرهم بالأسماء في تصريحات مثيرة للجدل.

وقال عمروش في تصريحاته التلفزيونية لقناة «ليبيا سلام»، أمس الجمعة: «إنهم لا يفقهون في اللعبة، ويرغبون في تقييم عمل المدربين، ومن غير المعقول غياب الرياضيين القدامى».

وأبدى عمروش اندهاشه من استمرار وجود بعض الأشخاص لسنوات طويلة، رغم أنهم كانوا سببا في مشاكل الكرة الليبية، والآن يعودون من جديد، مبديا أسفه للواقع المرير للعبة في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنتاغون يمنح «مايكروسوفت» عقدا ضخما بقيمة 10 مليارات دولار
دولى
فتح جدار برلين 9 نوفمبر 1989.. اليوم الذي غير وجه العالم
دولى
جريدة «الوسط»: وفد اقتصادي في واشنطن وآخر في روسيا
ليبيا
استقرار ليبيا في «مطبخ» الكونغرس الأميركي
ليبيا
فلول «داعش» الفارون من سورية شبح يفاقم الصراع الليبي
ليبيا
في ذكراها الـ75.. الأمم المتحدة تطلق حوارا مجتمعيا بمشاركة أكبر عدد من سكان ...
دولى
«بتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى في 5 أشهر
اقتصاد
مبعوث واشنطن في سورية: فرار أكثر من مئة أسير بتنظيم «داعش» دون معرفة مصيرهم
دولى
تحقيقات بريطانية بشأن العثور على 39 جثة في شاحنة قادمة من بلغاريا
دولى
الدامجة لـ«بوابة الوسط»: استقلت وأنتظر الرد ولم أحصل على حقوقى.. أما الفشل ...
رياضة محلية
دبلوماسي أميركي يدلي بشهادة تعزز الشبهات ضد ترامب في قضية أوكرانيا
دولى
القضاء الأميركي يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة «إكسون موبيل» النفطية
اقتصاد
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة مبتكرة لمنع اختراق «ويندوز»