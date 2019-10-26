عمروش يهاجم بعض مسؤولي الكرة الليبية ويصفهم بـ«العصابة»

الجزائري عادل عمروش، المدير الفني السابق للمنتخب الليبي لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

أطلق الجزائري عادل عمروش، المدير الفني السابق للمنتخب الليبي لكرة القدم، تصريحات مثيرة، عندما وصف بعض أعضاء اتحاد الكرة وإدارة المنتخب بـ«العصابة المستولية على كرة القدم»، على خلفية تجربته السابقة مع المنتخب الليبي، وذكرهم بالأسماء في تصريحات مثيرة للجدل.

وقال عمروش في تصريحاته التلفزيونية لقناة «ليبيا سلام»، أمس الجمعة: «إنهم لا يفقهون في اللعبة، ويرغبون في تقييم عمل المدربين، ومن غير المعقول غياب الرياضيين القدامى».

وأبدى عمروش اندهاشه من استمرار وجود بعض الأشخاص لسنوات طويلة، رغم أنهم كانوا سببا في مشاكل الكرة الليبية، والآن يعودون من جديد، مبديا أسفه للواقع المرير للعبة في ليبيا.