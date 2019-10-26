مدير نادي الاتحاد المصراتي يصف اتحاد الكرة الليبي بـ«الفاشل»

المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، محمد شاكة (أرشيفية : الإنترنت)

وصف المدير التنفيذي لنادي الاتحاد المصراتي، محمد شاكة، اتحاد الكرة بـ«الفاشل»، وأن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، متناقض في كلامه، خصوصا أنه قبل أيام كان ينفي وجود اتصالات مع أي مدرب ثم يفاجئ الجميع بالتعاقد مع التونسي فوزي البنزرتى لتدريب المنتخب الليبي، دون أي مراسم توقيع وفي غياب مؤتمر صحفي.



وقال شاكة في منشور له عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»: «أعضاء مجلس إدارة هذا الاتحاد ليس لهم علاقة بالعمل الكروي، ولا يعرفون مقر الاتحاد، وهدفهم فقط السفر والحصول على المئة دولار التي تمنح عن كل يوم في أي مهمة خارجية، حيث لديهم جدول للسفر في المهمات الخارجية».