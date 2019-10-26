الحكم الليبي الساروي يقود أربع مباريات في السلة العربية

حكم السلة الدولي الليبي هيثم الساروي (أرشيفية : الإنترنت)

فرض حكم السلة الدولي الليبي، هيثم الساروي، نفسه ضمن حكام الصف الأول في إدارة مباريات بطولة الأندية العربية المقامة حاليا في مدينة سلا المغربية.

وقاد الحكم الدولي الليبي، هيثم الساروي، بكل اقتدار أربع مباريات بالبطولة العربية لكرة السلة المقامة حاليا في مدينة سلا المغربية، ضمن منافسات الدور الأول، حسب الصفحة الرسمية لاتحاد السلة.

المباريات التي أدارها الساروي هي: أهلي إسداب العماني مع الريان قطري، وبيروت اللبناني مع الرفاعي البحريني، والريان القطري مع بيروت اللبناني، وسلا المغربي مع اسطا والي الجزائري.