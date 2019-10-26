قريميدة يتحدث إلى «بوابة الوسط» بعد العودة من سويسرا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 26 أكتوبر 2019, 02:00 مساء
الأمين العام المساعد للاتحاد الليبي لكرة القدم محمد قريميدة (إنترنت)

أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد قريميدة، أنه شارك ممثلا للاتحاد في ورشة عمل بمدينة زيورخ السويسرية.

وقال قريميدة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت: «إن هذه الورشة يدعو فيها فيفا جميع الاتحادات الأهلية إلى التقيد بتسجيل كل من له علاقة باللعبة على المستوى المحلي من لاعبين وأندية ومدربين وحكام في منظومة فيفا، بحيث يصدر هذا النظام هوية ورقما محددا لكل شخص وكل ناد».

وأضاف قريميدة قائلا: «سأشارك أيضا في القاهرة في ورشة أخرى حول تعديلات فيفا وحقوق البث التلفزيوني والحوار التفاعلي في اللعبة، حيث كانت هذه المشاركة بناء على دعوة شخصية».

الأمين العام المساعد للاتحاد الليبي لكرة القدم محمد قريميدة (إنترنت)
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