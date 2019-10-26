سلة النصر تخسر أمام المجمع البترولي الجزائري في أفريقيا

سلة النصر في لقاء سابق (أرشيفية : الإنترنت)

فقد فريق السلة بنادي النصر اليوم، السبت، أولى مبارياته بتصفيات بطولة الأندية الأفريقية المقامة بمالي، أمام فريق المجمع البترولي الجزائري بفارق 26 نقطة (106 - 80) ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم النصر الليبي والمجمع البترولي الجزائري والبوليس المالي وسالك الغيني.

فريق النصر خاض المباراة بمشاركة عشرة لاعبين، منهم اثنان محترفان، هما الأميركي دونالد كول والسنغالي توماس إبراهيما، بينما تعذر التحاق بقية المحترفين الثلاثة بسبب عدم استكمال إجراءاتهم الإدارية من قبل الاتحاد الدولي والأفريقي، وبالتالي يتعذر مشاركتهم الرسمية مع الفريق حتى استكمال الإجراءات.

المباراة الثانية لفريق النصر ستكون مساء اليوم، السبت، مع البوليس المالي مستضيف البطولة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت ليبيا.