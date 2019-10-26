بالصور: اتحاد الدراجات ينظم سباقا مفتوحا ببلدية سوق الجمعة في طرابلس

بلدية سوق الجمعة بطرابلس تستقبل سباق الدراجات الهوائية (بوابة الوسط)

أقيم صباح اليوم، السبت، ببلدية سوق الجمعة بطرابلس السباق المفتوح لمسافة خمسة كيلومترات للدراجات الهوائية، بمشاركة أكثر من 30 مشاركا من فئات الناشئين والكبار. وكانت نقطة انطلاق السباق من كوبري الترسانة والعودة إلى نقطة الانطلاق، تحت إشراف الاتحاد العام وتنظيم الاتحاد الفرعي بطرابلس بالتعاون مع مكتب النشاط بسوق الجمعة.

جاء ذلك بحضور رئيس الاتحاد العام الليبي للدراجات، نور الدين التريكي، وعدد من أعضاء الاتحاد الفرعي طرابلس، ومندوب عن بلدية سوق الجمعة، ومدير مكتب النشاط العام بسوق الجمعة والرابطة الوطنية للشباب.

وقد ألقيت في حفل الختام عديد من الكلمات لرئيس الاتحاد العام، الدكتور نور الدين التريكي، ومدير مكتب النشاط، يوسف بوالقاسم أغا. وأكد رئيس الاتحاد العام أهمية إقامة مثل هذه السباقات المفتوحة، التي تأتي ضمن برنامج الاتحاد العام، حيث أقيم السباق الأول بحي الأندلس، والثاني اليوم ببلدية سوق الجمعة، وسيكون هناك سباق آخر ببلدية بو سليم.

بعد ذلك وزعت الجوائز المرصودة للسباق، حيث تم تكريم العشرة الأوائل في فئة الناشئين، حيث تحصل على المركز الأول وبطل فئة الناشئين المتسابق محمد عبدالكريم، والترتيب الثاني أنيس انبية، وثالثا مقدام الصادق، وحل رابعا عبدالمهيمن كركام، وخامسا سيف الإسلام سمير، وسادسا يوسف محمد، وسابعا محمد مصطفى بالحاج، وثامنا امحمد محمد سالم، وتاسعا محمد التريكي، وعاشرا عبدالمالك حاتم.

وفي فئة الكبار تحصل الرياضي عبدالسلام الغرياني على كأس الكبار، كما تم تكريم هاشم حمزة المبروك أصغر رياضي مشارك في هذا السباق، كما كرمت «بوابة الوسط» بدرع الاتحاد من قبل رئيس الاتحاد الليبي للدراجات الدكتور نور الدين التريكي، تقديرا لجهد التغطية الإعلامية، كما تم تكريم عديد من الجهات التي أسمهت في إنجاح السباق.

تكريم الوسط في سباق الدراجات الهوائية (بوابة الوسط)

بلدية سوق الجمعة بطرابلس تستقبل سباق الدراجات الهوائية (بوابة الوسط)

بلدية سوق الجمعة بطرابلس تستقبل سباق الدراجات الهوائية (بوابة الوسط)

بلدية سوق الجمعة بطرابلس تستقبل سباق الدراجات الهوائية (بوابة الوسط)