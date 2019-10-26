الأهلي طرابلس أمام سلا المغربي في «عربية السلة».. و3 ليبيين في دورة المدربين

جانب من منافسات الأهلي طرابلس في السلة (موقع الاتحاد العربي لكرة السلة)

تشهد قاعة البوعزاوي بالمغرب بداية من الثامنة مساء اليوم، السبت، بتوقيت ليبيا أهم مباريات المجموعة الثانية في بطولة الأندية العربية لكرة السلة، وتجمع الأهلي طرابلس ومستضيف البطولة سلا المغربي.

المباراة لها أهميتها فكلاهما في رصيده 6 نقاط، لتحقيقهما الفوز في مبارياتهما الثلاث السابقة. وفي بقية مباريات اليوم يلتقي الريان القطري مع أهلي سداب العماني، بينما يقابل الجزيرة المصري فريق بيروت اللبناني.

يتصدر فريق المنستيري التونسي المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويلاحقه الاتحاد السكندري بـ5 نقاط، والجيش المغربي بنقطتين، وأهلي سداب العماني بنقطتين.

وعلى قمة المجموعة الثانية يوجد سلا المغربي بـ6 نقاط، وبفارق السلات يأتي الأهلي طرابلس ثانيا بـ6 نقاط أيضا، وثالثا الكويت الكويتي بـ4 نقاط، ورابعا اسطا والي الجزائري بـ4 نقاط والخدمات الفلسطيني بـ4 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة يتصدر الجزيرة المصري بـ5 نقاط من 3 مباريات، ويلاحقه بيروت اللبناني بـ4 نقاط من مباراتين، والريان القطري بـ4 نقاط من 3 مباريات، والخامس أهلي سداب العماني بـ2 نقطتين.

وفي آخر النتائج المسجلة يومي الخميس والجمعة، فاز المنستيري التونسي على ألمان السوداني 98 / 63، وبيروت اللبناني على الريان القطري 73/ 63، والاتحاد السكندري على الجيش المغربي 102/ 59. وفي يوم الجمعة فاز الكويت الكويتي على الخدمات الفلسطيني 127 / 88، والجزيرة المصري على الريان القطري 85 / 80، وسلا المغربي على اسطا والي الجزائري 93 / 56.

في الوقت نفسه تنطلق اليوم، السبت، على هامش البطولة بمدينة سلا المغربية دورة مدربي كرة السلة تحت إشراف الاتحاد العربي لكرة السلة، بمشاركة ثلاثة مدربين ليبيين، وهم: بسام التركي وزياد فرعون وسامح أبولسين.

يحاضر في الدورة المحاضران منير بن رجب ونور عامري، ويشمل برنامج اليوم محاضرتين في تطوير المهارات الفردية والهجومية والدفاعية والاتجاهات الجديدة في استخدام لعبة البيك أندرول في الهجوم.

أما برنامج غدا الأحد فيشمل محاضرة عن دفاع المنطقة والمناهج الهجومية والدفاعية.