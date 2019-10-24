البنزرتي مدربا للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم

رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني، يوقع بأحد فنادق مدينة المنستير التونسية عقدًا مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمدة ستة أشهر، وفي حال التأهل لـ «الكان» سوف يتم تمديد العقد لمدة سنة.