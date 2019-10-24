الهلاوي بطلا للشطرنج السريع بطرابلس

جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

توج مهند الهلاوي، أمس بطلًا لشطرنج طرابلس السربع (كأس المرحوم مراد فرنكة) التي نظمها وأشرفت عليها جمعية الشطرنج بالتعاون مع فريق بيدق وبمشاركة 58 شطرنجيًّا.

وجاءت التراتيب النهائية على النحو التالي:

توج مهند الهلاوي بذهبية البطولة برصيد 8 نقاط، والفضية لعادل الترهوني بـ7.5 نقطة، والبرونزية لخليل العزابي 7 نقاط، ورابعًا طارق فريفر 7 نقاط، وخامسًا محمد السوري 7 نقاط، وسادسًا المبروك الرياني 6 نقاط، وسابعًا خالد محمد 6 نقاط، وفي المركز الثامن عبدالحليم العربي بـ6 نقاط، وتاسعًا صلاح الجياشي 6 نقاط، وعاشرًا عبد العزيز المنصوري 6 نقاط.

المهرجان سيختتم السبت ببطولة الشطرنج الخاطف بنظام (5 دقائق + 3 ثوانٍ) ويقام بعده حفل تتويج للرياضيين المتفوقين في البطولات الشطرنجية الثلاث، الكلاسيكي والسريع والخاطف.