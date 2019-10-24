الدامجة ينفي فسخ عقده بالتراضي مع المنتخب الوطني

المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، جلال الدامجة (أرشيفية - إنترنت)

نفى المدير الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم، جلال الدامجة، فسخ عقده بالتراضي مع «فرسان المتوسط».

وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة «سلام» إنه جلس مع إدارة المنتخبات وطلبوا منه البقاء، مضيفًا أن اتحاد الكرة غير موجود أي أحد منهم في طرابلس، نافيًا أن يكون التقاهم على الإطلاق بعد المباراة.

وأكد جلال الدامجة أنه لم يتحصل على حقوقه ورواتبه، وعمل بحرص وجد، موضحًا أنه حتى الآن مستمر في عمله.

وخسر المنتخب الليبي للاعبين المحليين ذهابًا وإيابًا أمام تونس بهدف نظيف في ملعب رادس و(1/2) في مدينة سلا المغربية، ليخفق «فرسان المتوسط» في التأهل نحو بطولة الـ«شان».

كما وضعت قرعة التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية للمحترفين الـ«كان 2021» منتخب ليبيا في مواجهة تونس مجددًا ضمن المجموعة العاشرة بجانب تنزانيا وغينيا الاستوائية.