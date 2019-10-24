فوز أطلس والنهر في مسابقة آمال كرة القدم ببنغازي

جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

شهدت المجموعة الثالثة بمسابقة آمال كرة القدم ببنغازي، أمس الأربعاء، فوز فريق آمال أطلس على الاستقلال (3/1)، والنهر على أبوعطني (5 /1).

وفي آخر مباراتين بالمجموعة الثالثة يلتقي غدًا الجمعة المختار مع السواحل، وتقام يوم السبت مواجهة فريق المجاهد مع السلفيوم.

وجاءت النتائج المسجلة في مسابقة الآمال لتشهد فوز الهدف على الشعلة (5/1)، الصداقة على الطيران (5/0)، والحرية على الاستقلال (12/0)، والنهر على الهدف (2/1)، والأخضر على التعاون (6/1)، والنصر على الشمال (3/1)، والأهلي بنغازي على النجوم (4/1)، والرجمة على قاريونس (3/0)، وبنغازي الجديدة على شباب الجبل (4/0)، والسواحل على الشعلة (4/0)، وأطلس على المجاهد (5/1)، والمختار على السلفيوم (5/3).