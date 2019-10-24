أبونوارة يدعو لاستمرار الدامجة لهذا السبب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 24 أكتوبر 2019, 05:51 مساء
مدرب الأهلي طرابلس السابق جمال أبونوارة. (إنترنت)

دعا مدرب الأهلي طرابلس السابق، جمال أبونوارة، إلى ضرورة استمرار المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني لكرة القدم، جلال الدامجة، وعدم الاستغناء عنه لقرب تصفيات بطولة أمم أفريقيا الـ«كان» بعد أقل من شهر.

وقال أبونوارة، في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المشكلة ليست في المدرب وإنما في الخلل داخل منظومة الكرة، خاصة رئيس الاتحاد ومكتبه التنفيذي والخبراء الذين معه.

وقدم المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، جلال الدامجة، استقالته مع تقديم الاعتذار عن عدم استكمال مهمته الوطنية؛ وذلك بعد الإخفاق في التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية المقبلة للاعبين المحليين المعروفة باسم الـ«شان»، المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل.

وتأتي استقالة الدامجة وسط رفض من قبل إدارة المنتخبات، حيث ترى ضرورة استمراره؛ بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة تونس في نوفمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية الـ«كان 2021» المقرر إقامتها أيضًا في الكاميرون، حيث وضعت قرعة التصفيات القارية منتخب ليبيا في مواجهة تونس مجدداً ضمن المجموعة العاشرة بجانب تنزانيا وغينيا الاستوائية.

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