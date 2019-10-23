القنطري يكشف حقيقة تدخله في عمل اتحاد الكرة

رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري. (صفحة الهيئة عبر فيسبوك)

كشف المكتب الإعلامي للهيئة العامة للشباب والرياضة، حقيقة ما تردد من أنباء حول تدخل رئيس الهيئة بشير القنطري، في عمل الاتحاد العام الليبي لكرة القدم، من أجل اختيار المدير الفني الجديد خلفا للمدرب جلال الدامجة، والذي أعلن اليوم تقديم استقالته بعد فشل المنتخب في التأهل لأمم أفريقيا للمحليين الـ«شان» 2020.

وقال مكتب الإعلام بهيئة الشباب والرياضة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تابع مكتب الإعلام بالهيئة العامة للشباب والرياضة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام بشأن الأخبار حول تدخل رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري في عمل الاتحاد العام الليبي لكرة القدم بالتعاقد مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي».

وتابع البيان: «يسر مكتب الإعلام التوضيح للوسط الرياضي: بعد الاتصال والاستفسار من الدكتور بشير القنطري تأكد بأن ما تتناقله بعض الصفحات عارٍ عن الصحة، وإن ما حدث هو إبداء الهيئة العامة للشباب والرياضة استعدادها للوقوف مع منتخبنا الوطني واستعدادها لصرف قيمة التعاقد ومرتبات المدرب الذي سيختاره ويتعاقد معه الاتحاد الليبي لكرة القدم وبموافقته سواء كان هذا المدرب فوزي البنزرتي أو غيره، تلبيةً لطموحات ورغبات الجمهور الليبي والمساهمة في مساندة المنتخب الوطني وهو يتأهب لخوض تصفيات البطوله الأفريقية القادمة.. سواء للمحليين أو المحترفين».

وقدم المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، جلال الدامجة، استقالته مع تقديم الاعتذار عن عدم استكمال مهمته الوطنية؛ وذلك بعد الإخفاق في التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية المقبلة للاعبين المحليين المعروفة باسم الـ«شان»، المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل.

وتأتي استقالة الدامجة وسط رفض من قبل إدارة المنتخبات، حيث ترى ضرورة استمراره؛ بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة تونس في نوفمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية الـ«كان 2021» المقرر إقامتها أيضًا في الكاميرون، حيث وضعت قرعة التصفيات القارية منتخب ليبيا في مواجهة تونس مجدداً ضمن المجموعة العاشرة بجانب تنزانيا وغينيا الاستوائية.