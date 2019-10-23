منتخب الصالات يصل الجزائر استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا

بعثة منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

وصلت مساء اليوم بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، إلى الجزائر؛ استعدادًا لمواجهة المنتخب الجزائري، يوم 26 أكتوبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية داخل الصالات (المغرب 2020).

وحسب صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر «فيسبوك»، فإن منتخب الصالات سيبدأ تدريباته مساء اليوم استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الجزائر.

وكان المنتخب الوطني للصالات استعد جيدًا قبل المواجهة الجزائرية بمعسكر داخلي أجرى خلاله العديد من المباريات الودية مع فرق محلية ومنتخبات مناطق، وأقام معسكرا خارجيا بالكويت، وأخيرًا معسكرا خارجيا بمصر أجرى خلاله أربع مباريات ودية حقق الفوز في ثلاث منها على ميت عقبة (4-1) وعلى فريق إم بي في السكندري (9-1) وعلى الإسماعيلي (4-0)، وفقد النتيجة في مباراة واحدة أمام مصر للمقاصة (4-1).

يشار إلى أنه من المقرر أن يتأهل 3 من المنتخبات المشاركة ضمن نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2020 بالمغرب، إلى كأس العالم التي تستضيفها ليتوانيا.