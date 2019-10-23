سلة الأهلي طرابلس تفوز على البريج الفلسطيني وتتأهل لربع نهائي البطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 06:31 مساء
جانب من مباراة سلة الأهلي طرابلس والبريج الفلسطيني. (صفحة كرة السلة الليبية عبر فيسبوك)

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي طرابلس، الفوز على نظيره فريق خدمات البريج الفلسطيني، بنتيجة 98 مقابل 68، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الثالثة من منافسات بطولة الأندية العربية لكرة السلة المقامة حاليًا بقاعة البوعزاوي بمدينة سلا المغربية.

الربع الأول من المباراة انتهى بنتيجة 30 مقابل 15 لصالح أهلي طرابلس، والربع الثاني 43 مقابل 27 لصالح الفريق الليبي، أما الربع الثالث فكانت نتيجته 69 مقابل 47 لصالح الأهلي، وانتهى الربع الأخير بنتيجة 68 مقابل 98 لصالح «الزعيم».

بهذا الفوز يتأهل فريق الأهلي طرابلس إلى الدور ربع النهائي للبطولة العربية بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، وتتبقى له مباراة واحدة فقط في المجموعة أمام فريق سلا المغربي، وستكون للمنافسة على قمة المجموعة.

وكان الأهلي طرابلس حقق الفوز في مباراتيه السابقتين بالبطولة في الافتتاح على أسطا والي الجزائري بنتيجة 93/ 76، وأمس فاز على الكويت الكويتي بنتيجة 67 / 66.

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