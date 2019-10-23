اتصالات بفوزي البنزرتي لتدريب منتخب ليبيا

المدرب التونسي فوزي البنزرتي (أرشيفية : الإنترنت)

قدم المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، جلال الدامجة، استقالته مع تقديم الاعتذار عن عدم استكمال مهمته الوطنية، اليوم الأربعاء، بعد الإخفاق في التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية المقبلة للاعبين المحليين المعروفة باسم الـ«شان»، المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل.

وعلمت «بوابة الوسط» من مصادرها أن الاستقالة محل جدل واسع، بين مؤيد ومعارض لها، بسبب أن الاستقالة جاءت في توقيت حساس وصعب، حيث تسبق مباراة تونس في التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية الـ«كان 2021» المقرر إقامتها أيضا في الكاميرون، بثلاثة أسابيع فقط.

وخسر المنتخب الليبي للاعبين المحليين ذهابا وإيابا أمام تونس بهدف نظيف في ملعب رادس و(1/2) في مدينة سلا المغربية، ليخفق «فرسان المتوسط» في التأهل نحو بطولة الـ«شان».

ووضعت قرعة التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية للمحترفين الـ«كان 2021» منتخب ليبيا في مواجهة تونس مجددا ضمن المجموعة العاشرة بجانب تنزانيا وغينيا الاستوائية.

وحسب معلومات توافرت لـ«بوابة الوسط» فإن هناك قنوات اتصال قد فتحت مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي لقيادة المنتخب الليبي في المرحلة المقبلة، تحسبا للفشل في إقناع الدامجة بالعدول عن استقالته، فضلا عن اطلاع البنزرتي على تفاصيل الكرة الليبية كونه مدربا سابقا لمنتخب «فرسان المتوسط» من 2007 إلى 2009.

تعد هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها جلال الدامجة مهمة المنتخب الوطني، حيث خاض خلال الشهور الثلاثة الأخيرة ست مباريات بين ودية ورسمية، خسر وديا أمام بوركينا فاسو بهدف دون مقابل، وفاز على النيجر بهدفين دون مقابل، وتعادل أمام المغرب بهدف، وتعادل سلبيا أمام موريتانيا دون أهداف، أما رسميا في تصفيات الـ«شان» فقد خسر أمام تونس ذهابا وإيابا، وخلال المباريات الست لم يسجل المنتخب الوطني إلا أربعة أهداف فقط كدليل على العقم التهديفي الذي عانى منه المنتخب.