الأهلي طرابلس يلتقى خدمات فلسطين في «عربية السلة»

جانب من منافسات الأهلي طرابلس في السلة (موقع الاتحاد العربي لكرة السلة)

يواجه فريق الأهلي طرابلس، اليوم الأربعاء، نظيره الخدمات الفلسطيني في ثالث مبارياته ببطولة الأندية العربية لكرة السلة، التي تتواصل بقاعة البوعزاوي بمدينة سلا المغربية.

الأهلي طرابلس حقق الفوز في مباراتيه السابقتين بالبطولة في الافتتاح على اسطا والي الجزائري (93/76)، وأمس، الثلاثاء، على الكويت الكويتي بفارق نصف سلة (67/66).

وفي بقية النتائج المسجلة أمس فاز الرفاع البحريني على الجزيرة (78/75)، واسطا والي الجزائري على الخدمات الفلسطيني (86/60)، والريان القطري على أهلي سداب العماني (108/ 63).

مباريات اليوم الثالث

وتقام اليوم، الأربعاء، ثالث أيام البطولة، حيث يلتقي الأهلي طرابلس مع الخدمات الفلسطيني، والاتحاد السكندري المصري مع ألمان السوداني، والمنستيري التونسي يواجه الجيش المغربي، والكويت الكويتي يتبارى وسلا المغربي.

جانب من منافسات الأهلي طرابلس في السلة (موقع الاتحاد العربي لكرة السلة)