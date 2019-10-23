الطيب يتلقى بادرة طيبة من قدامى كرة اليد بنادي الاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 02:08 مساء
قدامى لعبة كرة اليد بنادي الاتحاد يزورون الطيب ذياب (إنترنت)

في بادرة طيبة ولفتة إنسانية من قدامى لعبة كرة اليد بنادي الاتحاد، وتحديدا من جيل سبعينات وثمانينات القرن الماضي، حيث زاروا أمس، الثلاثاء، إداري نادي الاتحاد السابق، الطيب ذياب، بمنزله بمنطقة بن عاشور بطرابلس، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه مؤخرا لعارض صحي.

وسعد الطيب ذياب بالزيارة وبلمسة الوفاء من لاعبين سطروا تاريخا مشرفا للعبة اليد بنادي الاتحاد، كما وجد في زيارة أمس من اللاعبين القدامى دكتور خميس دربي ويوسف حمودة والشيباني والهادي الفزاني وعبدالسلام عمار وعبدالواحد العالم، بالإضافة إلى الإداري السابق بالنادي حسين الشاوش، والصحفي وعضو اللجنة التسييرية السابق جمال منصور، ومدير الألعاب الجماعية بنادي الاتحاد السابق الإعلامي رحومة سوط، بجانب رئيس اللجنة الثقافية بنادي الاتحاد السابق الجوادي حمودات.

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