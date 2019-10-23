58 لاعبا في مهرجان طرابلس للشطرنج السريع الأربعاء

جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

يشهد مسرح مدرسة أبومليانة اليوم، الأربعاء، فاعليات بطولة الشطرنج السريع (15 دقيقة + 5 ثوان) التي تنظمها وتشرف عليها جمعية الشطرنج بالتعاون مع فريق بيدق سالك بمشاركة 58 شطرنجيا.

يذكر أن مهرجان الشطرنج بطرابلس يتضمن ثلاث بطولات: الشطرنج الكلاسيكي، التي توج ببطولتها المصري محمد زينهم، وبطولة الشطرنج السريع، التي تقام اليوم، وبطولة الشطرنج الخاطف، التي تقام السبت المقبل.

يشار إلى أن لجنة المهرجان برئاسة أحمد شراطة ورئيس الحكام سعيد زبيدة، وحكام صالة هاشم النعمي وأمير شراطة وحاتم أبومنجل، وتدقيق الأدوار ميلاد الفيتوري، والإعلام والبث المباشر هاشم النعمي.