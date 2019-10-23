58 لاعبا في مهرجان طرابلس للشطرنج السريع الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 02:06 مساء
جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

يشهد مسرح مدرسة أبومليانة اليوم، الأربعاء، فاعليات بطولة الشطرنج السريع (15 دقيقة + 5 ثوان) التي تنظمها وتشرف عليها جمعية الشطرنج بالتعاون مع فريق بيدق سالك بمشاركة 58 شطرنجيا.

يذكر أن مهرجان الشطرنج بطرابلس يتضمن ثلاث بطولات: الشطرنج الكلاسيكي، التي توج ببطولتها المصري محمد زينهم، وبطولة الشطرنج السريع، التي تقام اليوم، وبطولة الشطرنج الخاطف، التي تقام السبت المقبل.

يشار إلى أن لجنة المهرجان برئاسة أحمد شراطة ورئيس الحكام سعيد زبيدة، وحكام صالة هاشم النعمي وأمير شراطة وحاتم أبومنجل، وتدقيق الأدوار ميلاد الفيتوري، والإعلام والبث المباشر هاشم النعمي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القضاء الأميركي يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة «إكسون موبيل» النفطية
اقتصاد
«العفو الدولية» ترصد ضحايا الهجمات العشوائية وحالات انتهاك حظر السلاح في «حرب ...
ليبيا
مسؤول إيطالي: حضور مؤتمر برلين على مستوى رؤساء الدول والحكومات
ليبيا
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
وزارة الاقتصاد: 48 مليار دينار ميزانية ليبيا في 2020 دون عجز أو دين عام
ليبيا
مدير «مكافحة الأمراض» لـ«الوسط»: 10 آلاف إصابة بـ«اللشمانيا»
ليبيا
جريدة «الوسط»: مدنيون يدفعون فاتورة الفشل الدولي والعناد المحلي
ليبيا
برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل مرحلة إنعاش جديدة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حساسية الموز