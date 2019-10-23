المشوط: رصدنا 100 جائزة لنصف ماراثون العاصمة الثاني

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 02:02 مساء
فاعليات سابقة لنصف ماراثون (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس اللجنة المنظمة لسباق نصف ماراثون العاصمة الثاني، عادل المشوط، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم، الأربعاء، أن شركة تطوير المساهمة الراعية للسباق رصدت 100 جائزة للسباق الذي سيقام السبت المقبل.

1- جائزة أول ثلاثي  
المتوج ببطولة السباق سيحصل على مبلغ خمسة آلاف دينار + حاسوب محمول + حقيبة محمول والمتوج بالترتيب الثاني سيحصل على 3000 دينار والمتوج الثالث سيحصل على 2000 دينار + حاسوب محمول + حقيبة محمول.

2- جائزة الراحل فرج المشوط
أكبر متسابق سنا يتمكن من إكمال السباق سيحصل على مبلغ 2000 دينار، وأيضا جائزة بقيمة 1000 دينار لأصغر متسابق يكمل السباق.

3- 70 جائزة للفئات السنية
كما خصصت اللجنة المنظمة 70 جائزة للفئات العمرية المختلفة بواقع عشر جوائز لكل فئة، وهي الفئة العمرية من 15 إلى 25 عاما، ومن 26 إلى 35 عاما، ومن 36 إلى 45 عاما، ومن 46 إلى 55 عاما، ومن 56 إلى 65 عاما، ومن 66 إلى 80 عاما، بالإضافة إلى عشر جوائز للعنصر النسائي.

تمنح لكل فئة عشر جوائز، أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى سيحصلون على أجهزة حاسوب محمول بالحقيبة، والتراتيب الرابع والخامس والسادس سيحصلون على أجهزة هاتف نقال وحقيبة محمول، وأصحاب التراتيب من السابع إلى العاشر سيحصلون على بدلة رياضية + حذاء رياضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القضاء الأميركي يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة «إكسون موبيل» النفطية
اقتصاد
«العفو الدولية» ترصد ضحايا الهجمات العشوائية وحالات انتهاك حظر السلاح في «حرب ...
ليبيا
مسؤول إيطالي: حضور مؤتمر برلين على مستوى رؤساء الدول والحكومات
ليبيا
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
وزارة الاقتصاد: 48 مليار دينار ميزانية ليبيا في 2020 دون عجز أو دين عام
ليبيا
مدير «مكافحة الأمراض» لـ«الوسط»: 10 آلاف إصابة بـ«اللشمانيا»
ليبيا
جريدة «الوسط»: مدنيون يدفعون فاتورة الفشل الدولي والعناد المحلي
ليبيا
برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل مرحلة إنعاش جديدة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حساسية الموز