المشوط: رصدنا 100 جائزة لنصف ماراثون العاصمة الثاني

فاعليات سابقة لنصف ماراثون (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس اللجنة المنظمة لسباق نصف ماراثون العاصمة الثاني، عادل المشوط، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم، الأربعاء، أن شركة تطوير المساهمة الراعية للسباق رصدت 100 جائزة للسباق الذي سيقام السبت المقبل.

1- جائزة أول ثلاثي

المتوج ببطولة السباق سيحصل على مبلغ خمسة آلاف دينار + حاسوب محمول + حقيبة محمول والمتوج بالترتيب الثاني سيحصل على 3000 دينار والمتوج الثالث سيحصل على 2000 دينار + حاسوب محمول + حقيبة محمول.

2- جائزة الراحل فرج المشوط

أكبر متسابق سنا يتمكن من إكمال السباق سيحصل على مبلغ 2000 دينار، وأيضا جائزة بقيمة 1000 دينار لأصغر متسابق يكمل السباق.

3- 70 جائزة للفئات السنية

كما خصصت اللجنة المنظمة 70 جائزة للفئات العمرية المختلفة بواقع عشر جوائز لكل فئة، وهي الفئة العمرية من 15 إلى 25 عاما، ومن 26 إلى 35 عاما، ومن 36 إلى 45 عاما، ومن 46 إلى 55 عاما، ومن 56 إلى 65 عاما، ومن 66 إلى 80 عاما، بالإضافة إلى عشر جوائز للعنصر النسائي.

تمنح لكل فئة عشر جوائز، أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى سيحصلون على أجهزة حاسوب محمول بالحقيبة، والتراتيب الرابع والخامس والسادس سيحصلون على أجهزة هاتف نقال وحقيبة محمول، وأصحاب التراتيب من السابع إلى العاشر سيحصلون على بدلة رياضية + حذاء رياضي.