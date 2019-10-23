الهدف يفوز بخماسية في دوري الآمال ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 01:02 مساء
جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

ضمن مسابقة آمال كرة القدم ببنغازي شهدت المجموعة الثالثة أمس، الثلاثاء، فوز فريق الهدف على الشعلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. وفي ذات المجموعة يتجدد الموعد اليوم، الأربعاء، مع مباراتين، آمال النهر يلتقي أبوعطني، وأطلس مع الاستقلال، بينما يشهد يوم الجمعة المقبل مواجهة بين المختار والسواحل، والسبت، المجاهد مع السلفيوم.

وجاءت النتائج المسجلة في مسابقة الآمال لتشهد فوز الصداقة على الطيران (5/0)، والحرية على الاستقلال (12/0)، والنهر على الهدف (2/1)، والأخضر على التعاون (6/1)، والنصر على الشمال (3/1)، والأهلي بنغازي على النجوم (4/1)، والرجمة على قاريونس (3/0)، وبنغازي الجديدة على شباب الجبل (4/0)، والسواحل على الشعلة (4/0)، وأطلس على المجاهد (5/1)، والمختار على السلفيوم (5/3).

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