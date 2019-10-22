أمهدي يتوج ببطولة نبلاء درنة للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 08:02 مساء
لاعب الشطرنج الليبي محمد أمهدي. (إنترنت)

اختتمت بنجاح بطولة نبلاء درنة للشطرنج، الذي أشرف عليها ونظمها اتحاد درنة للشطرنج وبرعاية من التضامن الاجتماعي، وشهدت البطولة تنافسا قويا وتقاربا في المستوى الفني، خصوصا على مقدمة الصدارة.

وتساوى في الترتيب العام أربعة رياضيين برصيد خمس نقاط لكل منهم، وبكسر التعادل توج محمد أمهدي بالترتيب الأول، وجاء لؤي المصراتي ثانيا، وباسط السيوي ثالثا، ونزار الباح رابعا، وباسط الحصادي بأربع نقاط خامسا. 

وجاء فرج بوغريب سادسا بثلاث نقاط، وعلاء سليم بنقطة واحدة في المركز السابع، بينما حل في الترتيب الثامن والأخير وليد بن علي دون نقاط.

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